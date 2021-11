Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Urdenbach - 76-Jährige stürzt auf Motorhaube von Pkw - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. November 2021, 13:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Urdenbach verletzte sich gestern zur Mittagszeit eine 76 Jahre alte Frau schwer. In einem Einmündungsbereich war es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 59-Jährigen gekommen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die 59 Jahre alte Düsseldorferin zur Unfallzeit mit ihrem VW auf der Corellistraße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich beider Straßen angekommen, wollte sie dann nach links auf die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Garath abbiegen. Dabei übersah sie offenbar beim Anfahren die 76-jährige Düsseldorferin auf ihrem Fahrrad. Die Frau war auf dem falschen Radweg parallel zur Koblenzer Straße in Richtung Garath unterwegs. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin auf die Motorhaube und dann zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell