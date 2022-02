Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfall auf der B51 - Motorradfahrer kollidierte mit Reh

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:19 Uhr, kam es in Bohmte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad und einem Reh. Der Jugendliche befuhr die Osnabrücker Straße (B51) von der Leckermühle kommend in Richtung Bohmte, als das Tier unvermittelt auf die Fahrbahn vor das Motorrad sprang. Der Fahrer konnte die anschließende Kollision nicht mehr verhindern und zog sich durch den darauffolgenden Sturz leichte Verletzungen zu. Der Bohmter wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An seiner 125er-Yamaha entstand leichter Sachschaden, diese wurde durch Bekannte des Verunfallten abgeholt. Das Reh verendete vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell