Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 20 Stunden erfolgreiche Fahndungsarbeit

Konstanz/Bietingen/Ravensburg (ots)

Kontrollen der Bundespolizeiinspektion Konstanz ergaben ein Welle von zwölf Fahndungserfolgen im gesamten Zuständigkeitsbereich.

Gleich drei Haftbefehle wurden vollstreckt: In Konstanz wurden am gestrigen Vormittag (1. Dezember 2021) ein deutscher Staatsangehöriger im Alter von 42 Jahren in der Bahnhofshalle kontrolliert, gegen den das AG Konstanz vor wenigen Wochen einen U-Haftbefehl erlassen hatte. Der Mann war zuvor der Hauptverhandlung als Angeklagter wegen Körperverletzung, Diebstahls sowie Erschleichens von Leistungen in sechs Fällen ferngeblieben. Nach Vorführung bei der Haftrichterin wurde er in die JVA Konstanz eingeliefert.

In den Nachmittagsstunden wurde ein kamerunischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Ravensburg verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte gegen ihn aufgrund Diebstahls (Urteil des AG Leutkirch im Allgäu aus 2020) die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe erlassen. Zumal der 25-Jährige nicht zahlen konnte, muss er nun für die Dauer von 42 Tagen in Ravensburg einsitzen.

Bei der Einreise in Bietingen wurde heute am frühen Morgen ein 46-jähriger Mann im Fernreisebus festgestellt, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch das AG Günzburg im Sommer 2020 verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte Anfang dieses Jahres die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Aufgrund Zahlungsunfähigkeit muss der italienische Staatsangehörige nun ersatzweise für 25 Tage in die JVA Konstanz.

Sowohl der kamerunische als auch der italienische Staatsangehörige waren zudem wegen weiterer Straftaten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Darüber hinaus wurde bei Personenkontrollen in Konstanz, Singen und auch Bietingen insgesamt eine Anzahl von fünf Aufenthaltsermittlungen festgestellt. Die ausschreibenden Behörden reichten quer durch die Bundesrepublik von Hamburg über München, Ravensburg und Hechingen bis hin nach Konstanz.

Am Haltepunkt Reichenau kontrollierte eine Streife überdies einen 24-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der durch das Landgericht Konstanz zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben war.

Vervollständigt wurde das dutzend Fahndungstreffer schließlich durch die Feststellung eines international zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen guineischen Reisenden im Fernreisbus am Grenzübergang Konstanz Autobahn. Letzterer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eidgenössische Zollverwaltung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell