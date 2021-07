Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogen in der Handtasche

Speyer (ots)

Mit einer geringen Menge Drogen in der Tasche hielt sich am Dienstag eine 24-Jährige im Woogbachpark auf. Zwei Polizeistreifen befanden sich um 18:15 Uhr auf Fußstreife als sie in dem Park auf ein die junge Frau aus Speyer mit ihren zwei Begleitern trafen. Bei einer Personenkontrolle fanden die Beamtinnen bzw. Beamten in der Handtasche der Frau ein Päckchen mit weißen Pulver, was sich als Amfetamin herausstellte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet

