POL-LIP: Lage-Hörste. Unerlaubte Entsorgung von Autoreifen in Waldstück.

Am Samstagnachmittag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr luden bislang unbekannte Täter mehrere Autoreifen in einem Waldstück in Hörste ab. Die Reifen wurden in einem Gebiet zwischen dem "Lohweg" und der Einmündung zur Straße "Am Sternberg" unerlaubt entsorgt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

