Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bei Haftbefehlsvollstreckung gleich neue Anzeige kassiert

Singen (ots)

Vermeintlich hilflose Person war zur Strafvollstreckung ausgeschrieben und beschädigte noch auf dem Weg ins Gefängnis einen Gefangenentransporter der Bundespolizei.

Am Samstagabend (27. November 2021) wurde die Bundespolizei am Bahnhof Singen (Hohentwiel) zu einer vermeintlich hilflosen Person in einem abgestellten Zug gerufen. Wenige Minuten später traf der alarmierte Notarzt ein und revitalisierte den deutschen Staatsangehörigen durch sein bloßes Erscheinen augenblicklich und ohne weitere ärztliche Maßnahmen. Ein medizinischer Notfall lag glücklicherweise nicht vor, allerdings ergab sich für den 27-Jährigen nunmehr ein anderes Problem: Er wurde von der Staatsanwaltschaft Ulm per Haftbefehl gesucht. Der deutsche Staatsangehörige war Ende 2019 durch das Amtsgericht Ulm aufgrund Drogenbesitzes rechtskräftig zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Zahlungsfähig war er nicht, weshalb der Mann nun für 65 Tage in das Gefängnis muss.

Seinem deutlichen Ärger über den Haftbefehl ließ er noch auf dem Weg in die JVA Waldshut freien Lauf und beschädigte schließlich angeschnallt und trotz Handschellen infolge mehrfacher Tritte ein Belüftungselement des Gefangenentransporters. Dafür muss er sich nunmehr aufgrund von Sachbeschädigung einer weiteren Strafanzeige verantworten.

