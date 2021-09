Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Brutale Attacke im Hauptbahnhof

Junge Frau wird von Treppe gestoßen

Osnabrück (ots)

Eine 23-jährige Frau wurde am späten Mittwochabend im Hauptbahnhof Osnabrück Opfer eines brutalen Angriffs. Eine 26-Jährige stieß die Frau unvermittelt und offenbar ohne ersichtlichen Grund einen Treppenabgang hinunter. Anschließend sprang sie ihrem Opfer in den Rücken und schlug ihren Kopf auf den Boden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall gegen 22:45 Uhr am Treppenabgang zum Gleis 12. Als die 23-Jährige die Treppe zum Bahnsteig hinabging wurde sie plötzlich und völlig überraschend von einer 26-Jährigen von hinten angegriffen und den Treppenabgang hinuntergestoßen. Am Ende der Treppe sprang die 26-Jährige dann dem auf dem Boden liegenden Opfer auf den Rücken, griff ihr in die Haare und schlug damit ihren Kopf auf den Boden des Bahnsteiges.

Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Offenbar kannten sich die 26-Jährige und ihr 23-jähriges Opfer nicht und hatten vor dem Angriff auch keinen Kontakt miteinander. Die Angreiferin war der Geschädigten nur kurz zuvor aufgefallen, als sie ihr schreiend und schimpfend auf der Rolltreppe von Gleis 12 entgegenkam. Die Frau machte insgesamt einen verwirrten Eindruck.

Die Bundespolizei in Osnabrück hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 26-Jährige eingeleitet. Darüber hinaus interessierten sich zwei Staatsanwaltschaften für den derzeitigen Aufenthaltsort der Frau. Sie hatten die 26-jährige Serbin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

