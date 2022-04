Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Übelkeit verursacht Verkehrsunfall

Landau (ots)

Wegen akuter Übelkeit seiner Mitfahrerin verlor ein 38-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 18.00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam deshalb in Landau im Ostring nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein und einem geparkten Fahrzeug, welches auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Die Mitfahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell