Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei am Bahnhof

Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend, kurz nach 22 Uhr, kam es in der Myliusstraße vor einem dortigen Supermarkt in Bahnhofsnähe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen etwa 20 bis 30 männlichen Personen. Hierbei soll ein 16-jähriger Syrer mit einer Glasflasche und einem Messer aus einer größeren Personengruppe heraus bedroht und anschließend mit Faustschlägen und Tritten leicht verletzt worden sein. Im Nachgang bemerkte er, dass ihm vermutlich auch sein Smartphone der Marke Iphone entwendet wurde. Die Hintergründe des Streits sind bislang noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ebenso ist zu den Tätern bislang nur bekannt, dass es sich um Heranwachsenden und / oder jungen Männern handelten soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter 0800/1100225 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell