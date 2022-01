Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Feuerwehr Mettmann: Aus- und Fortbildungswille wird belohnt

Mettmann (ots)

Engagiert man sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, ist dies mit einem hohen Willen an Fortbildung und persönlichen Einsatz verbunden. Grundsätzlich unterscheiden sich die Ausbildungsinhalte zwischen Berufs- und freiwilligen Feuerwehrleuten nicht. Bei einem ehrenamtlichen Mitglied verteilt sich dieser Prozess auf viele Jahre. Hierfür werden Wochenenden und teilweise ganze Wochen für Grund- und Führungsausbildung investiert. Dieser Aufwand ist notwendig, um der eigentlichen Aufgabe, nämlich der Einsatzbewältigung, in allen erdenklichen Situationen gerecht zu werden.

Die Anerkennung für diesen unermüdlichen Einsatz erhalten Feuerwehrleute maßgeblich in Form von Beförderungen. Diese Beförderungen wirken sich auf deren Dienstrang aus, der zeigt, mit welchem Ausbildungsgrad das Feuerwehrmitglied ausgestattet ist und wie engagiert es sich in der Feuerwehr Mettmann einbringt.

Unter Berücksichtigung von auferlegten Hygienemaßnahmen in der noch anhaltenden Pandemie konnten Bürgermeisterin Sandra Pietschmann, der Leiter der Feuerwehr Marco Zerweiss und sein Stellvertreter Matthias Mausbach dies in Gruppen von höchstens 15 zu Befördernden für die Jahre 2020 und 2021 nachholen.

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann zeigte sich am Abend in ihrer Ansprache gegenüber den Feuerwehrleuten dankbar und beeindruckt und freute sich über die stete Entwicklung der Mettmanner Wehr auch unter den Einschränkungen der pandemischen Lage.

So konnten unter anderem neun neue Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die im vergangenen Jahr ihre ersten Ausbildungsschritte gegangen sind, zu Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern befördert werden. "Über diesen Nachwuchs freuen wir uns ganz besonders und sind sicher, dass sie sich mit hohem Einsatz weiterbilden werden", so Zerweiss.

In diesem Rahmen wurden auch Ernennungen von Funktionsträgerinnen und -trägern vorgenommen. "Funktionen" sind bei der Feuerwehr die Bezeichnung für Aufgaben und Ämter mit Führungsverantwortung.

In der Zugführung des zweiten Löschzuges wurde der Generationswechsel eingeläutet. Christian Tetard folgte auf den langjährigen stellvertretenden Zugführer Joachim Tetard, der zum 01.01.2022 als Stellvertreter des ebenfalls frisch ernannten Kai Peters die Unterstützungsabteilung mit leiten wird. Die Löschgruppe in Metzausen hat zum Jahreswechsel einen neuen stellvertretenden Löschgruppenführer bekommen: Karsten Kluke folgt auf Gustav Voss, der auch hier rechtzeitig den Generationswechsel sicherstellt. Gustav Voss bleibt der Feuerwehr weiterhin bis zum Erreichen seiner Altersgrenze als aktives Mitglied erhalten. Sven Weber wurde an dem Abend nicht nur zum Oberbrandmeister befördert, sondern zusätzlich mit Wirkung zum 01.01.2022 zum neuen stellvertretenden Löschgruppenführer der Einheit in Obschwarzbach ernannt. Er wird zusammen mit Christoph Siegert das Führungsduo im östlichen Stadtteil bilden, der in 2022 hoffentlich und endlich ein eigenes Gerätehaus erhält.

"An dieser Stelle nicht vergessen werden darf der herzliche Dank an alle Kameradinnen und Kameraden, die bisher die nun neu besetzten Funktionen bekleideten. Auch hier steckt mitunter jahrelanges ehrenamtliches Engagement dahinter, welches deutlich über das normale Maß hinaus geht", sagt Zerweiss.

Die Feuerwehr Mettmann wird sich trotz der massiven Einschränkungen durch Corona weiter entwickeln. Zerweiss: "Wir danken alle unseren engagierten Mitgliedern, die dies ermöglichen und hoffen auf ein friedliches 2022 mit deutlich mehr Normalität als in den vergangenen zwei Jahren."

Im Einzelnen wurden befördert:

- Malte Kizio zum Feuerwehrmann-Anwärter - Louis Barkmann zum Feuerwehrmann - Tobias Grenz zum Feuerwehrmann - Julian Schoppe zum Feuerwehrmann - Dirk Stratmann zum Feuerwehrmann - Erik Leuchten zum Feuerwehrmann - Niklas Boehm zum Feuerwehrmann - Eric Freitag zum Feuerwehrmann - Jan Wrobel zum Feuerwehrmann - Mathias Palm zum Feuerwehrmann - Fabian Lamshöft zum Feuerwehrmann - Pauline Woiczik zum Feuerwehrmann - Jule Lange zur Feuerwehrfrau - Melina Dittmann zur Feuerwehrfrau - Dominik Horn zum Oberfeuerwehrmann - Tim Mandlik zum Oberfeuerwehrmann - Silas Neukirch zum Oberfeuerwehrmann - Andreas Jung zum Oberfeuerwehrmann - Guido Koninski zum Oberfeuerwehrmann - Kerstin Mandlik zur Oberfeuerwehrfrau - Julia Schneider zur Oberfeuerwehrfrau - Julian Calabrese zum Unterbrandmeister - Simon Schönhoff zum Brandmeister - Michael Stauff zum Brandmeister - Uwe Engelbert zum Oberbrandmeister - Mark Fehl zum Oberbrandmeister - Michael Kowollik zum Oberbrandmeister (FF) - Dennis Kuhl zum Oberbrandmeister - Sven Weber zum Oberbrandmeister - Kai Spiecker zum Hauptbrandmeister - Andreas Werner zum Hauptbrandmeister - Nils Zillmer zum Hauptbrandmeister - Kevin Riebau zum Brandinspektor - Fabian Kippenberg zum Brandoberinspektor - Sebastian Thews zum Brandoberinspektor (FF) - Christoph Siegert zum Brandoberinspektor (FF)

Zu Funktionsträgern wurden ernannt:

- Christian Imbusch zum stellv. Einheitsführer der Löschgruppe 2 - Karsten Kluke zum stellv. Einheitsführer der Löschgruppe 5 - Sven Weber zum stellv. Einheitsführer der Löschgruppe 6 - Kai Spiecker zum Einheitsführer der Löschgruppe 5 - Christian Tetard zum stellv. Zugführer des Löschzuges 2 - Joachim Tetard zum stellv. Leiter der Unterstützungsabteilung - Kai Peters zum Leiter der Unterstützungsabteilung - David Herresbach zum Leiter der Fachgruppe Information und Kommunikation - Etienne Lindner zum Leiter der Fachgruppe Presse

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann