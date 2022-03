Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wegen beschlagener Scheibe von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 08:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Kreisstraße 1011 "Engelbergstraße" in Leonberg-Gebersheim in Richtung Ortsausgang unterwegs. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne und der beschlagenen Windschutzscheibe ihres Autos war die Sicht für sie beeinträchtigt. Um dennoch etwas zu sehen, habe die Verkehrsteilnehmerin sich aus dem Fenster der Fahrertür gelehnt. Hierbei kam die 22-Jährige an der Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße nach links von der Fahrbahn ab, wobei sie ein Verkehrsschild einer Verkehrsinsel überfuhr und einen Baum streifte. Bei dem Unfall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Die Fahrerin musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

