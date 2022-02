Polizei Salzgitter

Mehrere Anzeigen nach Streitigkeiten

Am 14.02. wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr gemeldet, dass an der ARAL Tankstelle in Groß Ilsede ein Streit zwischen mehreren Männern zu eskalieren drohe. Nachdem mehrere Streifenwagen an der Tankstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Mann aus Ilsede versucht habe seinen 39-jährigen Kontrahenten durch einen Tritt zu verletzen. Darüber hinaus bedrohte er sein Opfer verbal. Der 29-jährige, der deutlich alkoholisiert war, weigerte sich seine Personalien anzugeben und musste daher mit zur Dienststelle genommen werden. Außerdem fanden sich in seinem Rucksack Drogen. Gegen den Mann wurden verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aggressiver Randalierer am Bahnhof

Gegen 18:30 Uhr am 14.02. wird der Polizei in Peine ein Randalierer am Busbahnhof in der Peiner Innenstadt gemeldet, der Gegenstände auf Passanten werfen solle. Als Beamte der Polizei Peine dort eintreffen, stellten sie einen 30-jährigen Peiner fest, der ihnen sofort sehr aggressiv entgegentrat. Im weiteren Versuch leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die Polizistinnen und Polizisten, so trat er mehrfach nach den Beamten und versuchte auch deren Köpfe zu treffen. Außerdem sprach er Bedrohungen gegen sie aus. Beim Transport zur Dienststelle versuchte der Mann den Streifenwagen durch Tritte zu beschädigen. Er verbrachte die folgende Nacht im Polizeigewahrsam und sieht sich nun verschiedenen Strafverfahren gegenüber. Die eingesetzten Beamten blieben nach den Angriffen weiter dienstfähig.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin

Am 14.02. gegen 14:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung der "Hannoverschen Heerstraße" in die "Vöhrumer Straße" ein Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einer 79-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau war dabei mit dem Rad auf dem Radweg entlang der "Vöhrumer Straße" unterwegs, als der Opel-Fahrer sie, aus der "Hannoverschen Heerstraße" kommend, übersah. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch eine RTW-Besatzung behandelt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

