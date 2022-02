Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.02.2022:

Peine (ots)

Unfallflucht in Meerdorf

-Zeugenaufruf-

Bereits am 11.02. ereignete sich auf der "Duttenstedter Straße" in Meerdorf ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt entfernte. Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem roten Daimler Chrysler die Straße in Richtung Duttenstedt. In der abknickenden Vorfahrt in Höhe der "Woltorfer Straße" kam ihm ein dunkler PKW entgegen. Dieser Wagen fuhr so weit auf dem falschen Fahrstreifen, dass der 54-jährige, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste. Dort beschädigte er einen Gartenzaun. Der Fahrer des dunklen PKW fuhr in Richtung Rüper davon. Der 54-jährige blieb unverletzt, an seinem Auto und am Gartenzaun entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Edemissen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell