Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag suchten noch unbekannte Einbrecher ein Spielcasino in der Myliusstraße in Ludwigsburg heim. Vermutlich hebelten sie zunächst eine Eingangstür zu dem Gebäude auf, in dem sich das Casino befindet. Anschließend begaben sich die Täter in das Untergeschoss und brachen dort eine weitere Tür auf, so dass sie letztlich ins Innere der Spielothek vordringen konnten. Die Unbekannten öffneten dann alle vorhandenen Spielautomaten gewaltsam. Was die Unbekannten erbeuteten, kann derzeit noch nicht mitgeteilt werden. Auch kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

