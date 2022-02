Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 14. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Mittwoch, 09.02.2022, gegen 13:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 13:00 Uhr, in der Kommißstraße in Wolfenbüttel ereignet haben soll. Demnach war ein 61-jähriger Mann zu Fuß auf dem dortigen Gehweg unterwegs. Hier sei er dann von einem bislang unbekannten Täter in Höhe des dortigen Restaurants von hinten geschubst worden. Der 61-Jährige war daraufhin mit dem Gesicht gegen eine Straßenlaterne geprallt und hatte sich erhebliche Gesichtsverletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Täter können keinerlei Angaben gemacht werden. Die Polizei Wolfenbüttel sucht nun Zeugen zum Vorfall, insbesondere die bislang unbekannten Personen, die den Rettungsdienst gerufen hatten. Telefon: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell