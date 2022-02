Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine für den Bereich Peine vom 13.02.2022

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 10.02.22 zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in Oberg in der Straße "Im Förstergarten" zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mittels eines Hebelwerkzeuges die Terrassentür aufzuhebeln. Zu einem Eindringen in das Gebäude kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit zwischen dem 06.02.22 und dem 11.02.22 kam es in der Kirchhofstraße in Peine zum Diebstahl eines Katalysators. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Katalysator eines abgeparkten Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 13.02.22 in der Spenglerstraße. Hier wurde das Steuer-/ Kontrollmodul der Kühleinheit eines Sattelzuges sowie das Mercedes-Benz-Emblem der Zugmaschine. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 12.02.22 um 10:05 Uhr wurde in der Hildesheimer Straße in Vechelde ein 23jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert. Für den E-Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Am 12.02.22 um 19:00 Uhr kam es in der Werderstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 52jähriger bog mit seinem Opel von der Straße Rosenhagen nach links auf die Werderstraße und übersah hierbei eine 25jährige Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

In Wipshausen im Bereich Solhoopsweg kam es am 12.02.22 gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Kradfahrern. Ein 18jähriger und ein 20jähriger kamen sich hier zwischen den Einmündungen Horstweg und Heidkrugsweg entgegen, es kam zu einem Zusammenstoß, Der 18jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 20jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ermittlungsverfahren hierzu wurden eingeleitet.

