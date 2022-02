Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.02.2022 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Komplettentwendung von zwei Kraftfahrzeugen 38229 Salzgitter, Gesellensteig, dortige Autohäuser Freitag, 11.02.2022, ca. 3:30 - 04:00 Uhr

Bereits in der Nacht zu Freitag kam es zum Diebstahl von zwei Fahrzeugen aus dem Gewerbegebiet Salzgitter-Engelnstedt. Die hochwertigen Pkw (ein SUV und ein Multivan) waren als zum Verkauf stehende Gebrauchtwagen auf den Grundstücken von benachbarten Autohäusern abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten die Fahrzeuge unbemerkt am frühen Morgen. Hierzu musste bei einem Grundstück u.a. der Zaun gewaltsam geöffnet werden, um das Fahrzeug stehlen zu können. Zudem wurden die Kennzeichenschilder von einem dritten Fahrzeug gestohlen, mutmaßlich um diese missbräuchlich zu verwenden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

38228 Salzgitter-Fredenberg, Moränenweg Samstag, 12.02.2022, 17:25 - 20:55 Uhr

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Salzgitter-Fredenberg. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. In dem Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Es entstand ein hoher Gesamtschaden, der aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher beziffert wird. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen getätigt oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

38228 Salzgitter-Fredenberg, Thomasweg Samstag, 12.02.2022, ca. 15:36 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Thomasweg in Salzgitter-Fredenberg. Eine Anwohnerin hatte starke Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr und Polizei verständigt. Das Mehrfamilienhaus konnte zügig evakuiert werden, dennoch wurden insgesamt neun Personen vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Drei Kinder (2, 7 und 14 Jahre alt) wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Tatsächliche Verletzungen erlitt glücklicherweise niemand. Nach dem Ablöschen des Brandes wurde der Brandort durch die Polizei aufgenommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass im Keller abgestellte Gegenstände in Brand geraten waren. Die Ermittlungen dauern an, eine vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, das Haus konnte nach den Löscharbeiten weiterhin bewohnt werden.

Sachbeschädigung durch Feuer

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße Samstag, 12.02.2022, ca. 10:35 Uhr

Am Samstagvormittag kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer bei einem Verbrauchermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein bislang unbekannter Täter setzte einen hinter dem Markt befindlichen Abfallcontainer vorsätzlich in Brand. Anschließend begab sich der Täter noch kurzzeitig in den Markt und flüchtete schließlich. Der brennende Kunststoffcontainer konnte durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter abgelöscht werden, wurde durch das Feuer jedoch nahezu komplett zerstört. Eine Brandgefahr für den Verbrauchermarkt bestand nicht. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Identität des bislang unbekannten Täters dauern an.

