Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.02.2022

Peine (ots)

Fahren unter berauschender Mittel

Freitag, 12.02.2022, 21:30 Uhr

31234 Wendeburg, Meerdorfer Straße Am Freitagabend war ein 21-jähriger aus der Gemeinde Wendeburg mit einem Ford in der Meerdorfer Straße in Wendeburg unterwegs, als er durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer diverse körperliche Auffälligkeiten aufweist, welche für eine Beeinflussung durch Drogen stehen. Bei der Durchsuchung der Person wird eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter berauschender Mittel sowie des unerlaubten Erwerbes/Besitzes von Cannabis gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Freitag, 11.02.2022, 20:40 Uhr 31224 Peine, Eschenstraße

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffen sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster des Wohnhauses und verschafften sich auf diese Weise einen widerrechtlichen Zugang in das Objekt. Es werden diverse Schranke durchwühlt. Nach jetzigen Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erlangt. Die Täter wurden durch den Eigentümer überrascht und flüchten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341/1897-0 oder bei der Polizei Peine unter 05171/999-0 erbeten.

Verkehrsunfall vermutlich in Folge eines Krankheitsfalls Freitag, 11.02.2022, 10:30 Uhr 38159 Vechelde, Sophientaler Straße

Ein 74-Jähriger Wendeburger befuhr mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße 21 (Sophientaler Straße) zwischen Wahle und Vechelde. In Höhe Ortsausgang Wahle kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen dortigen Ampelmast. Ursache für den Unfall ist vermutlich ein Krankheitsfall. Der Fahrzeugführer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß wurde der Ampelmasten stark beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 13.000,- Euro geschätzt.

