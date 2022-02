Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 30-Jähriger unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs (09.02.22)

Singen (ots)

Polizeibeamte haben bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr, in der Domänenstraße einen 30-jährigen Renault-Fahrer kontrolliert. Da sich während der polizeilichen Maßnahmen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher den Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln erhärtete. Der 30-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Schweizer Staatsbürger keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besaß. Damit muss er sich nicht nur wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

