Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden (09.02.22)

Stockach (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden ist es am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr, auf der Tuttlinger Straße gekommen. Ein 73-Jähriger fuhr mit einem Mitsubishi auf der Oberdorfer Straße in Richtung der Straße "Im Eschle". Beim Überqueren der Tuttlinger Straße übersah der ältere Autofahrer einen von rechts kommenden VW Touran eines 41-Jährigen. Bei einem folgenden Zusammenstoß fiel der VW um. Der 41-jährige Fahrer kam noch selbst aus dem beschädigten Auto, seine 71-jährige Mitfahrerin musste jedoch durch Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer des VWs musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mitsubishis blieb glücklicherweise unverletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell