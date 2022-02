Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brandalarm in einer Schule (09.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Bickenstraße. In einer Schule hatten Brandmelder ausgelöst, weshalb Lehrkräfte das gesamte Gebäude räumen ließen. Wie sich schnell herausstellte, war es durch ein naturwissenschaftliches Experiment in einem Biologieunterricht zur ungewollten Auslösung der Brandmelder gekommen. Ein Brand war nicht entstanden. Die Helfer mussten nicht eingreifen und der Schulunterricht konnte nach einer kurzer Unterbrechung weiter gehen.

