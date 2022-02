Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ladendieb führt Waffe mit (09.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Ladendieb festhalten konnten Angestellte eines Supermarktes auf der Dürrheimer Straße am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Mitarbeiter beobachteten einen Mann, der sich auffällig verhielt, dann waren in seiner Jacke versteckte und diese an der Kasse nicht zur Bezahlung vorlegte. Als sie ihn darauf ansprachen, versuchte der Dieb zu flüchten. Die Mitarbeiter konnten ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut sowie zwei mitgeführte Messer. Der Dieb gelangt nun wegen Diebstahls mit Waffen zur Strafanzeige.

