POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Zweiradfahrer (09.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Rollerfahrer hat die Polizei am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Römerstraße aus dem Verkehr gezogen. Ein 66-Jähriger war mit einem motorisierten Roller unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten dabei bei ihm deutlichen Atemalkohol fest. Der Mann gab an, dass er geschätzt "zwei Promille" intus habe und tatsächlich ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Der Rollerfahrer musste sein Zweirad stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

