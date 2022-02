POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 12. Februar 2022:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 12. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ausgerechnet an ihrem 18. Geburtstag wurde eine Braunschweigerin von einer Streifenbesatzung angetroffen, wie sie illegal ein Kraftfahrzeug in Wolfenbüttel führte. Den Polizeibeamten war die Heranwachsende am gestrigen Freitag, 11.02.2022, gegen 10 Uhr, auf dem Gelände des "Exer" aufgefallen, weil sie mit dem Audi A1 mehrmals kleine Kreise drehte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sie noch nicht im Besitz eines Führerscheines gewesen ist. Auf dem Beifahrersitz des PKW befand sich die 45-jährige Mutter des Geburtstagskindes. Eine Befragung ergab, dass die nun als volljährig geltende Fahrzeugführerin den Audi zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte und mit ihrer Mutter einige "Fahrstunden" absolvieren wollte. Leider mussten die Beamten der 18-Jährigen die Freude an ihrem Geburtstagsgeschenk etwas vermiesen. Ihr wurde die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des "Fahren ohne Fahrerlaubnis" bekannt gegeben. Ob sie aufgrund dieses Vorfalls zeitnah zu einer Führerscheinprüfung zugelassen wird, bleibt fraglich. Ebenso mit strafrechtlichen Konsequenzen muss die Mutter rechnen. Da sie als Fahrzeughalterin ihren Teil zu der illegalen Fahrt beitrug, erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen der entsprechenden Halterduldung. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, dass es sich bei dem Exer-Gelände um öffentlichen Verkehrsraum handelt und somit nicht zu privaten Fahrstunden genutzt werden darf. Hierzu wird die Nutzung von Verkehrsübungsplätzen empfohlen.

Trunkenheit im Verkehr

Wesentlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 26-jähriger Fahrzeugführer, welcher Beamten der Polizeistation Cremlingen in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Netz ging. Gegen Mitternacht war der Fahrer des VW Golf auf der Sickter Straße in Cremlingen kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,37 Promille. Die Konsequenzen bekam der aus dem Landkreis stammende Mann gleich zu spüren. Noch am Anhalteort stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Zudem musste er die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Den Alkoholsünder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Neben einer Geldstrafe muss er mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Bushaltestelle beschädigt

Am gestrigen Freitag, gegen 12.30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle auf dem Elm-Asse-Platz in Schöppenstedt eingeworfen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt, Tel.: 05332/94654-0.

