POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 11. Februar 2022:

69-jähriger Rentner aus Börßum seit Donnerstag vermisst

Seit Mittwoch, 09.02.2022, zirka 11:30 Uhr, wird der 69-jährige Walter Stucki aus Börßum vermisst. Herr Stucki war am Mittwochmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen und ist von diesem bislang nicht zurückgekehrt. Letztmalig war er im Bereich der Hauptstraße, dortiger Neubau des Einkaufsmarktes, gesehen worden. Nach Eingang der Vermisstenanzeige waren bereits in der Nacht zu Donnerstag umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Börßum, Oker und Oder angelaufen. Im Einsatz waren dabei der Polizeihubschrauber, Mantrailer Hunde und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Auch eine Absuche der Oker mit einem Boot verlief negativ. Bereits am Donnerstag und auch am heutigen Freitag waren Einsatzkräfte der Reiter- und Hundestaffel der Polizei mit ihren Spürhunden und Pferden zur Suche nach dem Vermissten im Einsatz. Bislang verliefen alle Suchmaßnahmen leider ergebnislos. Die Suche dauert derzeit an. Herr Stucki hat graue Haare und trägt einen Seitenscheitel, er ist 172 cm groß und hat eine normale Statur. Zur getragenen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Wolfenbüttel erbittet Hinweise aus der Bevölkerung unter 05331 / 933-0.

