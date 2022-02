Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LG2 - DLK - Baum droht auf Straße zu fallen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Dienstagabend den 08.02.2022 um 17:43Uhr per digitalem Meldeempfänger an die Langernstraße in Langern alarmiert. Die Einsatzmeldung auf dem Meldeempfänger lautete "TH_1 - LG2 - Baum droht auf Straße zu fallen". Durch eine Windböe war ein ausgetrockneter, circa 18m hoher Baum in einem privatem Garten abgebrochen und schräg ein einem anderen Baum hängen geblieben. Dieser beschädigte Baum drohte nun unkontrolliert auf ein benachbartes Haus bzw. auf die Straße zu stürzen. Als erste Maßnahmen an der Einsatzstelle wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und großflächig durch die Scheinwerfer des Löschfahrzeuges ausgeleuchtet. Der Einsatzleiter und Löschgruppenführer aus Langern Heinz-Georg Schnettker ließ aufgrund der Höhe des Baumes zur Unterstütz die in der Innenstadt stationierte Drehleiter nachalarmieren. Zusätzlich wurde zur Unterstützung ein örtlicher Forstwirt zur Langernstraße gerufen. Nach einer gemeinsamen Einschätzung der Lage wurde sich für eine kontrollierte Fällung entschieden. Dafür schnitt ein Trupp im Drehleiterkorb in einer Höhe von ca. 13 Metern mit der Kettensäge aus dem sicheren Wurfschatten heraus eine Schneise in die Baumkrone. Dies war nötig um das Stahlseil des Treckers um den Stamm anschlagen zu können. Nachdem das Seil angeschlagen und die Drehleiter aus dem Gefahrenbereich gefahren wurde, konnte aus sicherer Entfernung der Baum in die gewünschte Richtung gezogen werden. Im Anschluss zersägten die Kameradinnen und Kameraden den nun auf der Straße liegenden Baum und säuberten mittels Besen und Schaufel die Fahrbahn. Die Einsatzstelle wurde um 19:25 Uhr an den Eigentümer übergeben. Für die Einsatzdauer von ca. 1,5 Stunden war die Langernstraße voll gesperrt. Im Einsatz waren 15 Kameraden mit drei Fahrzeugen (2-LF10-1, 2-MTF-1, 1-DLK23-1) sowie die Polizei aus Werne.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell