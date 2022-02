Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - LG4 - Baum auf Strasse

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurden am Sonntagabend um 19:04Uhr per Meldeempfänger zu einem sturmbedingten Einsatz im Werner Norden auf die Nordlippestraße in Werne Holthausen alarmiert. Ein durch den Wind umgekippter Baum kleineren Ausmaßes versperrte die rechte Spur in Richtung Werne bzw. stellte durch die in die Fahrbahn reichenden Äste dort eine Gefahrenstelle dar. Da ein PKW bereits durch die Äste beschädigt wurde sicherte die Polizei vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits die Unfallstelle ab. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug sicherte ebenfalls die Einsatzstelle für die dort eingesetzten Kräfte ab. Mittels Bügelsäge wurden drei ca. 15 cm dicke Baumstämme bzw. Äste abgesägt und die Reste von der Fahrbahn geräumt. Die Straße wurde im Anschluss mittels Besen noch gesäubert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 19:45 gemeldet werden. Es waren 11 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

