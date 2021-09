Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.09.2021 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Auffahrunfall an der Werrabrücke in Bad Sooden-Allendorf; Schaden 3000 Euro

Am Mittwochnachmittag um kurz vor 15.30 Uhr ist ein 48-jähriger Autofahrer aus Meinhard aus Unachtsamkeit auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug aufgefahren und hat dadurch einen Schaden von 3000 Euro verursacht. Ein 60-jähriger Fahrschullehrer aus Bad Sooden-Allendorf war mit seinem ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden Fahrschüler von der B 27 kommend nach rechts auf den Zubringer zur Werrabrücke in Richtung Bad Sooden-Allendorf abgefahren und hatte aufgrund des Querverkehrs an der Einmündung zur Werrabrücke verkehrsbedingt anhalten müssen. Der nachfolgende 48-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Autos wurden mit einem Schaden von je 1500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

16-Jähriger stürzt mit Motorrad; leicht verletzt

Auf der Landesstraße L 3424 ist gestern Abend ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Der Fahrer, ein 16-Jähriger aus Meinhard, war gegen 18.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von Grebendorf in Richtung Neuerode unterwegs, als er in einer Linkskurve zu Fall kam und in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn bis in den angrenzenden Straßengraben rutschte. Dabei erlitt der junge Mann u.a. Prellungen, die zunächst an der Unfallstelle, später dann im Klinikum Werra-Meißner ambulant versorgt wurden. An dem Leichtkraftrad entstand bei dem Sturz ein Schaden von 500 Euro. Weiterer Schaden entstand nicht.

Missachtung der Vorfahrt; Schaden 11.000 Euro; Autofahrerin leicht verletzt

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr einer ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 54-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, die dabei leicht verletzt wurde. Die Frau wollte von der Werrabrücke in Bad Sooden-Allendorf kommend auf die B 27 in Fahrtrichtung Eschwege auffahren, der Senior war mit seinem Pkw auf der Straße Am Bahnhof unterwegs und wollte von dort kommend den Zubringer zur Werrabrücke befahren. Hier missachtete er dann die bevorrechtigte 54-Jährige, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an der Einmündung Am Bahnhof/Zubringer Werrabrücke kam. Dabei entstand insgesamt ein Schaden von 11.000 Euro. Zudem erlitt die Frau nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen in Form von Prellungen und HWS.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße K 60 in Höhe des Ortseingangs von Ahrenberg (BSA) vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen grauen VW Passat beschädigt hat. Der Unfall geschah am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr. An dem Passat entstanden Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugecke. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Kradfahrer kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stacheldrahtzaun

Ein 50-Jähriger aus Sontra ist am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße K 23 ohne Fremdeinwirkung verunfallt und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Der Mann befuhr die K 23 von Grandenbron in Richtung Breitau und geriet ausgangs einer Rechtskurve kurz nach dem Ortsausgang von Grandenborn dann mit seinem Motorrad offenbar auf die rechte Bankette. Hier verlor der Mann nach kurzer Fahrt letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem angrenzenden Weide-stacheldrahtzaun, wo er letztlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und später mit Verdacht u.a. auf Schädelhirntrauma, einer Fraktur am Handgelenk und Verletzungen im Bauchbereich in das Klinikum nach Göttingen verbracht. Um das Kraftrad kümmerte sich ein verständigter Abschleppdienst. Sachschaden entstand lediglich in Höhe von 100 Euro an den Pfosten des Weidezauns.

Polizei Witzenhausen

Beim Ausparken Pkw übersehen; Schaden 1800 Euro

Einen Schaden von insgesamt 1800 Euro hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen verursacht, der gestern gegen 17.30 Uhr beim Rückwärtsausparken in der Straße Zu den Weinbergen ein geparktes Fahrzeug übersehen hat. Während beim Verursacher der Schaden an der hinteren Stoßstange bei 300 Euro liegt, wird der Schaden an dem geparkten Auto auf etwa 1500 Euro beziffert.

Fahrradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung; leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich ein 26-Jähriger aus Witzenhausen, der gestern Morgen gegen 06.00 Uhr auf der Landesstraße L 3302 zwischen Ziegenhagen und Hedemünden mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Der Mann verlor offenbar auf einer Gefällstrecke beim Bremsen die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dabei zog sich der Mann nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen am Kopf zu, die später im Klinikum in Witzenhausen behandelt wurden. Laut Unfallbericht entstand kein weiterer Sachschaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

