POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.02.2022.

Täter beschädigten geparkten Pkw.

Salzgitter, Hallendorf, Am Zollbrett, 09.02.2022, 18:00 Uhr-10.02.2022, ca. 06:00 Uhr.

Die Täter hatten an einem geparkten Pkw Renault Captur alle vier Reifen zerstochen sowie den Lack am rechten Kotflügel und der Beifahrertür zerkratzt. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

