Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer und Lagerraum eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende (08. bis 10.01.2022) in einen Baustellenlagerraum an der Herderstraße eingebrochen und haben Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter begaben sich in der Zeit von 12.30 Uhr bis 08.00 Uhr in das frei zugängliche Obergeschoss eines Rohbaus an der Baustelle. Dort brachen sie eine Stahltüre zu einem Lagerraum auf und stahlen daraus verschiedene Baugeräte wie Akkuschrauber. Bereits in den Wochen zuvor (22.12.2021 bis 03.01.2022) brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Leuschnerstraße ein. Dort öffneten sie die Türe vermutlich mit körperlicher Gewalt und stahlen ein Radio sowie ein Funkgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

