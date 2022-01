Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elektronische Geräte aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montag (10.01.2022) mehrere elektronische Geräte aus zwei Autos gestohlen, die in Parkhäusern an der Schellingstraße sowie der Kronenstraße geparkt waren. In beiden Fällen gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Fahrzeuge. An der Schellingstraße öffneten Täter zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr den Kofferraum eines schwarzen BMW. Sie erbeuteten Computer und Kopfhörer im Wert von über tausend Euro. An der Kronenstraße stahlen die Täter zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Fahrzeuginneren eines VW Passat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell