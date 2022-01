Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin von Auto angefahren

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntag (09.01.2022) eine 39 Jahre alte Radfahrerin angefahren, die offenbar die Straße auf dem Fußgängerweg überquerte. Die 48-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Suzuki in der Göppinger Straße in Richtung Bahnhof Obertürkheim unterwegs, als die 39-Jährige den Fußgängerweg an der Kreuzung zur Augsburger Straße auf dem Fahrrad fahrend überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 39-jährige Frau schwer verletzt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

