POL-S: In Bahndepot eingebrochen und Züge besprüht - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag (08.01.2022) in ein Bahndepot an der Filderstraße eingebrochen und haben dort zwei abgestellte Zahnradbahnen mit Graffiti besprüht. Die Täter gelangten in der Zeit von 21.00 Uhr bis 04.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und besprühten die Bahnen auf insgesamt über 50 Metern. Da auch Fahrerfenster und Spiegel mit Farbe besprüht worden waren, konnten die Bahnen zunächst nicht in Betrieb genommen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

