Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Im Zuge der Streifentätigkeit wollten Apoldaer Polizeibeamte am 26.10.2021 gegen 10.30 Uhr einen Pkw Mercedes mit tschechischem Kennzeichen einer Kontrolle unterziehen. Der 36jährige Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Hierbei überholte er mit hoher Geschwindigkeit trotz Gegenverkehr und fuhr teilweise über Gehwege. Die Verfolgung fand ein Ende, als der Flüchtende in der Sulzaer Straße frontal mit dem Heck eines Müllfahrzeuges kollidierte. Bei den anschließenden Maßnahmen wurde eine Reihe von Straftaten festgestellt. So hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Den Pkw als auch die angebrachten Kennzeichen waren entwendet. Weiterhin wurden in dem Fahrzeug noch Kettensägen festgestellt, die ebenfalls einer Diebstahlshandlung zuzuordnen waren. Der Sachschaden am Müllfahrzeug wird auf ca. 5.000,00 Euro geschätzt, der Pkw Mercedes erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Beschuldigte wurde in Haft genommen und am 27.10.2021 entscheidet der Haftrichter über den weiteren Fortgang des Verfahrens.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell