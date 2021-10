Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Ein 31jähriger Fahrer eines VW befuhr am 26.10.2021, 11.00 Uhr, den Ernst-Thälmann-Ring und wollte sein Fahrzeug vor der Kindertagesstätte abstellen. Als er rückwärts in die Einmündung einfahren wollte, übersah er das hinter ihm befindliche Fahrzeug einer 65jährigen Fahrerin eines VW und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell