Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 26.10.2021 gegen 10.00 Uhr parkte ein 23jähriger Fahrer eines Opel in Apolda, Chr.-Zimmermann-Str., ordnungsgemäß sein Fahrzeug. Der 35jährige Fahrer eines Subaru versuchte rückwärts sein Fahrzeug in die Parklücke daneben einzuparken. Hierbei übersah er den Opel und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1.000,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell