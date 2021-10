Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 25.10.2021, 16:00 Uhr bis zum 26.10.2021, 12:00 Uhr wurde in der Washingtonstraße die Fassade mit Schriftzügen in den Farben Schwarz, Blau und Pink durchn einen unbekannten Künstler besprüht. Das Graffiti hatte eine Größe von 3 x 2,5 Meter. An der Hausfassade entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell