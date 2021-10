Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

Am 26.10.2021 verschaffte sich ein bisher noch unbekannte Täter zwischen 03:25 Uhr und 03:50 Uhr Zugang durch ein Fenster in ein Büro der Bauhaus-Universität. Wie die Aufzeichnungen der Video-überwachung zeigen, durchwühlte dieser das Büro und packte ver- schiedene Gegenstände in seinen Rucksack. Im Anschluß verließ der Täter das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mindestens ein Notebook entwendet. Die Videoaufzeichnungen wurden gesichert, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen über- nommen.

