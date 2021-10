Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 26.10.2021 gegen 06:35 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Honda die B 7 aus Weimar kommend in Richtung Umpferstedt. Im Bereich der Webichtkurve überquerten plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit einem der Tiere. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro, die Rehe konnten flüchten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell