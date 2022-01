Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ein Tatbeteiligter festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Bereich des Vaihinger Marktes am 10.12.2021 (siehe https://t1p.de/sdil) haben umfangreiche Ermittlungen auf die Spur eines 17 Jahre alten Jugendlichen geführt. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen am Montagnachmittag (10.01.2022) gegen 15.15 Uhr in Vaihingen fest. Er wird auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (11.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern und zu der Tatbeteiligung dauern an.

