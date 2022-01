Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Süd (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (07. bis 10.01.2022) in Firmengebäude an der Duisburger Straße, der Quellenstraße sowie der Möhringer Straße eingebrochen. An der Duisburger Straße hebelten die Täter zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 06.50 Uhr, eine Tür auf und stahlen aus den Geschäftsräumen unter anderem rund 15 Euro Kleingeld. An der Quellenstraße schlugen die Einbrecher zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Montag, 09.20 Uhr die Scheibe eines Büroraumes ein und erbeuteten einen Karton mit alten Fahrzeugschlüsseln. An der Möhringer Straße brachen die Täter zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Sonntag, 20.50 Uhr, gewaltsam die Tür eines Büros auf und stahlen verschiedene Elektronikgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich der Einbrüche in Bad Cannstatt unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden. Wegen des Einbruchs an der Möhringer Straße werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

