POL-PDLD: Altdorf - Schaden verursacht und geflüchtet

Im Zeitraum der letzten zwei Wochen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw BMW Mini, der auf dem öffentlichen Parkplatz in der Wiesenstraße in Altdorf abgestellt war. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200EUR zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

