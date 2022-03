Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Natbergen: Motorradfahrerin stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich schwer

Bissendorf (ots)

Am späten Freitagnachmittag stürzte eine 34-jährige Motorradfahrerin auf der Lüstringer Straße (K321) und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen bracht sie in ein Krankenhaus. Gegen 17.20 Uhr befuhr die Frau aus Bielefeld mit ihrer schwarzen Honda die Kreisstraße in südliche Richtung. In Höhe der Hausnummer "33" verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. An dem Motorrad ist ein Sachschaden entstanden.

