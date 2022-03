Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneut falsche Wasserhandwerker unterwegs - Zeugen gesucht

Am Mittwochmittag versuchten zwei männliche Personen unter einem Vorwand in Wohnhäuser zu gelangen.

An der Bismarckstraße klingelten die Männer gegen 11.00 Uhr an einem Zweifamilienhaus und gaben vor aufgrund eines Rohrbruches in der Nachbarschaft die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Entgegen der Hoffnung der Täter, lies der Bewohner jedoch immer nur einen der beiden ins Haus eintreten und den anderen vor der geschlossenen Tür warten. Unter ständiger Beobachtung des jeweils Unbekannten ging der Bewohner in die Küche und ins Badezimmer, um die Wasserhähne aufzudrehen. Anschließend gaben die Männer vor in fünf Minuten wiederkommen zu wollen, dies geschah jedoch nicht. Eine Nachfrage durch den Hausbewohner bei Bauarbeitern in der Nachbarschaft, ob es einen Rohrbruch gegeben habe, wurde verneint

Nur wenige Kilometer entfernt klingelte es gegen 11.50 Uhr an einem Haus im Lotter Kirchweg. Unter demselben Vorwand gaben zwei vermeintliche Wasserhandwerker gegenüber einem Ehepaar an das Haus betreten zu müssen. Dabei drängten die Männer relativ schnell ins Haus. Während einer der Unbekannten mit dem Ehemann den Keller aufsuchte, forderte der zweite Mann die Frau auf gemeinsam im Badezimmer die Wasserleitung aufzudrehen. Er versuchte jedoch die Frau zu überreden auch in den Keller zu gehen, sodass er sich vermutlich ungestört im Haus umsehen kann. Darauf ließ sich die Dame jedoch nicht ein. Beide Täter standen unter permanenter Beobachtung und verließen nach wenigen Minuten das Haus.

In beiden Fällen erlangten die Männer glücklicherweise kein Diebesgut. Aufgrund der Personenbeschreibungen ​ist davon auszugehen, dass es sich an den Tatorten um dieselben Täter handelte.

Auffällig ist, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Tatorten derzeit Baustellen befinden, sodass der trügerische Anschein geweckt werden kann, dass die Wasserüberprüfung notwendig und korrekt ist.

Zur Täterbeschreibung:

1.Person

- 20-30 Jahre alt - 180-185 cm groß - schlank - südländisches Aussehen - akzentfreies Deutsch - blaue Bekleidung -kreisrundes rotes Emblem (Durchmesser 5-6 cm) auf dem Ärmel im Bereich des Oberarms

2. Person

- 20-30 Jahre alt - etwa einen Kopf kleiner als die 1. Person - schlank - südländisches Aussehen - akzentfreies Deutsch - blaue Bekleidung - kreisrundes rotes Emblem (Durchmesser 5-6 cm) auf dem Ärmel im Bereich des Oberarms

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus und Wohnungstüren. Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Zunächst sollte der angebliche Auftrag kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa Wartungen zu erledigen, in der Regel an

