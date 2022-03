Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tödlicher Wohnungsbrand

Osnabrück (ots)

Um kurz vor 18 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in die Schinkelstraße alarmiert. Im 2. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses war ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Wohnung sichtbar in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück eilte dem 64-jährigen Wohnungsinhaber zur Hilfe und rettete ihn aus den Flammen. Der Schwerstbrandverletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und noch am Abend in ein Verbrennungszentrum nach Hannover geflogen. Dort erlag der Osnabrücker in der Nacht seinen Verletzungen. Andere Personen wurden nicht verletzt, die Nachbarn hatten sich gegenseitig verständigt und waren rechtzeitig ins Freie geflohen. Die Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand und überprüfte das Mehrparteienhaus. Nach dem Ende der Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Aufgrund erster Ermittlungen und der Befragung von Zeugen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 64-Jährige den tödlichen Wohnungsbrand selbst verursachte.

