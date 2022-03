Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220303.1 Kellinghusen: Telefonbetrüger in Kellinghusen aktiv: Die Polizei warnt vor weiteren Anrufen!

Kellinghusen (ots)

Am gestrigen Tag waren etliche Bürgerinnen und Bürger das Ziel falscher Polizeibeamte, die per Telefonanruf Kontakt zu ihren vermeintlichen Opfern aufnahmen, um an Geld oder sonstige Werte zu gelangen. Die Betroffenen reagierten ausnahmslos richtig und fielen nicht auf die Gauner herein.

Am Mittwoch fiel die Wahl von Telefonbetrügern auf die Ortschaft Kellinghusen. Sie telefonierten das Alphabet der Reihenfolge nach ab und erreichten mindestens 17 Menschen über 60 Jahren. Denen erzählten die Unbekannten, dass sie Polizisten seien und es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbruchstaten gekommen sei. Zunächst sollten die Geschädigten zu ihrer Sicherheit Fenster und Türen verschließen und im Anschluss zu angeblich treuen Händen ihr Geld übergeben. Einige der Anschlussinhaber beendeten die Gespräche sofort, andere erst nach einer Weile. Zum Glück waren letztlich aber alle Senioren derart skeptisch, dass die Betrüger leer ausgingen.

Wenn zwar vorerst in Kellinghusen Ruhe vor den angeblichen Polizeibeamten herrscht, so ist es naheliegend, dass die Täter ihre Machenschaften auf andere Ortschaften verlegen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei insbesondere Angehörige und Freunde, die Lebensälteren vor der beschriebenen Masche zu warnen. Die richtige Polizei sammelt niemals Gelder oder andere Dinge an der Haustür ein, um diese vor fremdem Zugriff zu sichern.

Wer in einem konkreten Fall verunsichert ist, sollte sich nicht scheuen, Kontakt zu einer Vertrauensperson aufzunehmen oder aber die Polizei zu informieren - auch über den Polizeiruf 110. Hier wird jeder Betroffene die passende Unterstützung und Aufklärung erhalten.

Merle Neufeld

