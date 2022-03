Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.3 Lägerdorf: Diebstahl eines Baustromkastens

Lägerdorf (ots)

Für die Arbeiten an einem Neubau in der Breitenburger Straße mietete eine 41jährige Itzehoerin einen Baustromkasten. Nach Beendigung der Nutzung sollte dieser nun von der Elektrofirma abgeholt werden. Als die Mitarbeiter am Freitag zur Baustelle fuhren, war das Gerät nicht mehr da. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 300EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

