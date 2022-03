POL-IZ: 220302.1 Marne: Supermarktkunde ist behilflich und wird bestohlen

Itzehoe (ots) - Auch in den letzten Tagen wurden an unterschiedlichen Orten Geldbörsen entwendet. Am Freitag wollte eine 21jährige Kundin in Itzehoe bei einer Parfumerie in der Feldschmiede einkaufen. Noch im Geschäft bemerkte sie, dass ihr Rucksack offenstand und die Geldbörse fehlte. Am Samstag wurde in einem Supermarkt in Tellingstedt eine 80jährige Kundin bestohlen. Ihr kam ein circa 50jähriger Mann beim Einkauf ...

