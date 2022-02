Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zöllner*innen stellen illegal Beschäftigte fest

Erfurt (ots)

Bei der Kontrolle einer Baustelle im Stadtgebiet Chemnitz am gestrigen Donnerstag stellten Beamt*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Chemnitz 15 illegal beschäftigte Arbeitnehmer*innen fest. Im Mittelpunkt der Kontrolle stand die Prüfung der Einhaltung Mindestlohnbedingungen, der Sozialversicherungspflichten und des Aufenthaltsrechts in Deutschland. Im Laufe der Maßnahme wurden 36 Personen aus verschiedensten Baugewerken auf ihre tatsächlichen Arbeitsbedingungen befragt. Einige der auf der Baustelle tätigen Arbeitnehmer*innen versuchten sich im Voraus der Kontrolle des Zolls durch Flucht und Verstecken zu entziehen. Und dies nicht unbegründet - bei 15 ausländischen Arbeitnehmer*innen ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts und der illegalen Beschäftigung. Zudem konnten die Zöllner*innen bei drei Personen gefälschte Ausweisdokumente feststellen. Aufgrund ihrer albanischen, türkischen und ukrainischen Staatsangehörigkeit bedarf es für Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit in Deutschland eines gültigen Reisedokuments und eines Aufenthaltstitels. Die weiteren Ermittlungen des Hauptzollamtes Erfurt und der Polizeidirektion Chemnitz dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell