Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220301.3 Itzehoe: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert, weil das Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen besaß. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Verkehrsteilnehmer berauscht war und vermutlich unter Drogeneinfluss stand.

Um 01.40 Uhr stoppten Beamte in der Adolf-Rohde-Straße einen Rollerfahrer, weil dieser ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Zuge der Überprüfung bemerkten die Einsatzkräfte bei ihrem Gegenüber Atemalkoholgeruch. Auf Nachfrage räumte der 44-Jährige ein, zuvor Bier getrunken zu haben. Außerdem, so der Mann, habe er am Vortag einen Joint geraucht. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,26 Promille, einen Drogenvortest lehnte der Beschuldigte ab. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an - der Itzehoer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr, der Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Und weil der Roller-Fahrer ein unerlaubtes Messer bei sich hatte, erwartet ihn zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Merle Neufeld

